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Arjantin'in kalecisi Ajax'a transfer oldu

Dünya Kupası'nda Arjantin'in ikinci kalecisi olarak kadroda yer alan Geronimo Rulli, Ajax'ın yolunu tuttu Transferin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Geronimo Rulli Ajaxa transfer oldu! Transfer ücreti ne kadar?
Rulli, Ajax tarihindeki 9. Arjantinli futbolcu olacak.

Villarreal forması giyen Arjantinli kaleci Geronimo Rulli, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu. Portakallar, Tangocuların kalecisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımında Emiliano Martinez'in yedeği olarak kadroda yer alan tecrübeli kaleci için Ajax, İspanyol kulübüne 8 milyon euro ödeyecek. Performans durumuna ve başarıya göre bu fiyat 10 milyon euro olabilir.

4 kez Arjantin milli takımı formasını giyen Rulli, Dünya Kupası'nda ise süre almadı.
4 kez Arjantin milli takımı formasını giyen Rulli, Dünya Kupası'nda ise süre almadı.

Geronimo Rulli kimdir?

  • Rulli, 20 Mayıs 1992'de Arjantin'in La Plata kentinde doğdu. İtalyan pasaportuna sahip olan eldiven, ilk maçına 2013 yılında Arjantin kulübü Estudiantes için çıktı.

  • Daha sonra 2016'da Manchester City'e transfer oldu fakat Real Sociedad'a kiralandı. Burada gösterdiği performansla opsiyonu kullanılan Arjantinli kaleci burada 170 maçta görev aldı ve 50'sinde kalesini gole kapattı.

  • 2019 yılında Montpellier'e kiralanan 30 yaşındaki kaleci, sonraki sezon Villarreal'in yolunu tuttu ve İspanyol kulübüyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak kariyerinde de ilk kupasını almış oldu.

  • Arjantinli kaleci, milli takımla Finalissimo'yu ve son Dünya Kupası'nı kazandı.

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