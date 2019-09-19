Getafe-Trabzonspor: 1-0
UEFA AVRUPA LİGİ

Getafe-Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta İspanyol temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Getafe'nin golü 18. dakikada Angel'den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Getafe, Angel'in attığı golle temsilcimiz Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Getafe, Angel'in attığı golle temsilcimiz Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Fotoğraf: SERGIO PEREZ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 kaybetti.

Getafe karşılaşmanın henüz başlarında 18. dakikada Angel Rodriguez'in attığı gol ile 1-0 öne geçerken ilk yarıda bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Genç kaleci Getafe ataklarında kalesini gole kapatırken farkın açılmasına da izin vermedi. Trabzonspor rakip kalede gol fırsatları yakalasada skoru değiştirecek golü bulamadı ve 90 dakika sonunda Bordo - Mavililer, İspanya deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Trabzonspor, 3 Ekim'de Basel ile 24 Ekim'de ise Krasnodar ile sahasında karşılaşacak.


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