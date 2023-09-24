Ghezzal 11'e döndü

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.





Siyah-beyazlı futbol takımı, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmaya; Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.





Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Milot Rashica, Daniel Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy yer aldı.





Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica ve Muleka'yı yedeğe çekti.





Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ilk 11'de Onur, Colley, Salih, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk'i tercih etti.





Güneş, müsabakadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Gedson Fernandes'in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.





Kayserispor müsabakasında rotasyona giden Şenol Güneş, Club Brugge karşısında da son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yapmıştı.













Ghezzal bu sezon ilk kez 11'de





Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.





Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.





31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.





Rachid Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de yer almıştı.























