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Spor

Ghezzal geri döndü

Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Rachid Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

15:18 . 6/03/2023 Pazartesi
DHA
Ghezzal idmanda görüntülendi.

Ghezzal idmanda görüntülendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Antalyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenmanda Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.


Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.


Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Başakşehir
1 saat önce
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Ghezzal geri döndü
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