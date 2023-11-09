Gidsol 4 maçta 7 puan aldı

Süper Lig’e teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlayan Kırmızı-beyazlılar, 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Eroğlu ile 5. hafta sonunda yollarını ayıran Karadeniz temsilcisi 6 ve 7’nci haftalarda oynanan Gaziantep FK ve Rizespor maçlarına yardımcı antrenör Emre Bayraktar ile çıkarak puan alamadı. 7’nci hafta sonunda Samsunpor’un 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.