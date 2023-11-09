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Spor

Gidsol 4 maçta 7 puan aldı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un başına 8. hafta geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

17:57 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:02 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Markus Gidsol

Markus Gidsol

Samsunspor’un başına 8. hafta geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.


Süper Lig’e teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlayan Kırmızı-beyazlılar, 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Eroğlu ile 5. hafta sonunda yollarını ayıran Karadeniz temsilcisi 6 ve 7’nci haftalarda oynanan Gaziantep FK ve Rizespor maçlarına yardımcı antrenör Emre Bayraktar ile çıkarak puan alamadı. 7’nci hafta sonunda Samsunpor’un 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.


8’inci hafta takımın başına getirilen Alman çalıştırıcı Markus Gisdol, ilk karşılaşmasına kendi sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp, 1 puan ile başladı. Ardından deplasmanda Ankaragücü’ne yenilen takım, ilk galibiyetini 10’uncu hafta Hatayspor karşısında aldı. Ardından 4 gün sonra erteleme maçı olan İstanbulspor maçına çıkan Samsunspor, son dakikada bulduğu golle üst üste ikinci galibiyetini aldı. 1 puanla devraldığı takımı 8 puana çıkartan Gisdol, ligdeki sıralamasını da bir basamak üste çıkartarak 19’uncu sıraya yerleşti. Düşme hattının üstünde bulunan Konyaspor’un ise 10 puanı bulunuyor.








#Süper Lig
#Samsunspor
#Markus Gisdol
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