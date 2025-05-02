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Giovanni Guidetti: Gönül isterdi ki finalde daha fazla Türk takımı olsun

Giovanni Guidetti: Gönül isterdi ki finalde daha fazla Türk takımı olsun

12:172/05/2025, Friday
DHA
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Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti.
Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four'da temsilcimiz Vakıfbank'la birlikte 3 İtalyan takımı 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Final Four'da yarı finalinin ilk maçında son şampiyon Conegliano ile Vero Volley karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Diğer yarı final maçında ise Scandicci ile temsilcimiz VakıfBank saat 19.00'da finale çıkmak için mücadele edecek. Dev organizasyonda Pazar günü oynanacak olan 3'üncülük maçı saat 16.00'da, final maçı ise saat 19.00'da başlayacak.


"Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz"


Türk voleybolunu Avrupa'da temsil etmenin önemine değinen Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ama gönül isterdi ki burada daha fazla Türk takımı olsun. Finallere daha fazla Türk takımı gelebilir. Bunun olmamasının sebeplerinden biri de yabancı kuralı. İtalyanlar yabancı kuralı sayesinde Avrupa kupalarında daha başarılı oluyorlar" dedi.

#Voleybol
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