Giovanni van Bronckhorst taraftarlara isyan etti: 'Anlamıyorum!'

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.





Yenilgi sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst soruları yanıtladı.





Van Bronckhorst şöyle konuştu:

"Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda."





"Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz."





"Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. İlk yarı, en iyi oyunumuzda. Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Skordan bağımsız olarak destek önemli."





"Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti."











