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Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı açıklandı

Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı açıklandı

14:1715/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Bronckhorst, 2014/2019 yılları arasında Feyenoord'da görev almıştı.
Bronckhorst, 2014/2019 yılları arasında Feyenoord'da görev almıştı.

Son olarak Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılığını yapan eski Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu.

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden eski Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının, eski kulübü Feyenoord'un başına geçeceği iddia edildi.

Transfer ve teknik direktör gelişmeleriyle yakından takip edilen gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Feyenoord, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

Kulübün efsane isimleri arasında gösterilen Van Bronckhorst, hem futbolculuk hem de teknik adamlık dönemlerinde Feyenoord ile önemli başarılara imza atmıştı. Van Bronckhorst'un Feyenoord kariyerinde 1 Hollanda Eredivise, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası bulunuyor.



#Feyenoord
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