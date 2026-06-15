Giovanni van Bronckhorst'un yeni takımı açıklandı

Transfer ve teknik direktör gelişmeleriyle yakından takip edilen gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Feyenoord, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

Kulübün efsane isimleri arasında gösterilen Van Bronckhorst, hem futbolculuk hem de teknik adamlık dönemlerinde Feyenoord ile önemli başarılara imza atmıştı. Van Bronckhorst'un Feyenoord kariyerinde 1 Hollanda Eredivise, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası bulunuyor.