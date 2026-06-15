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Transferde El Shaarawy sürprizi: Yıldız futbolcu bakın hangi Türk takımına önerildi

Transferde El Shaarawy sürprizi: Yıldız futbolcu bakın hangi Türk takımına önerildi

10:1415/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Dünya futbolunun tanınan isimlerinden Stephan El Shaarawy, Trendyol 1. Lig ekibinin gündemine geldi. Sözleşmesi sona eren Mısır asıllı İtalyan yıldızın transferiyle ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.

Yeni sezonda 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Bursaspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşil-beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim, İtalyan yıldız Stephan El Shaarawy oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Bursaspor'a önerildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan El Shaarawy, 2 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

Sözleşmesi sona eren deneyimli kanat oyuncusunun geleceği merak konusu olurken, Bursaspor'un oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Kariyeri boyunca İtalya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Stephan El Shaarawy'nin adı geçmiş yıllarda birçok kez Süper Lig'in büyük takımlarıyla da anılmıştı.

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