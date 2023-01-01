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Spor

Teknik Direktör Mustafa Kaplan hastaneye kaldırıldı

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçı sırasında fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü.

18:40 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor’da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı.


Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı.


Giresunspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.


Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi.


Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.





#Giresunspor
#Mustafa Kaplan
#Manisa FK
#Hastane
31 dakika önce
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