Giresunspor'da 1 puan üzüntüsü

Ercan Ayhan, Atakaş Hatayspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Çok önemli gol fırsatları da yakaladık. Ancak şanssızlıklardan dolayı bunlardan yararlanamadık. Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı. Sahadan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz" dedi.

Son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ettiklerine değinen Ayhan, Giresunspor'un doğru yolda ilerlemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Ayhan, ligin 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçı için Giresun halkından tribünleri doldurmalarını isteyerek, "Biz yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu grubumuz olarak Giresunspor'un başarısı için üstün çaba harcıyoruz. Büyük bir savaş veriyoruz. Bu mücadelemizde Giresun halkından daha fazla katkı sunmalarını bekliyoruz. Sağlayacağımız birliktelikle Giresunspor'u daha iyi noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

REKLAM

SPOR ÖZET | Hatayspor-Giresunspor: 1-1



