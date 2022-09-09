Rizespor Gökhan Akkan’ı MKE Ankaragücü’ne kiraladı

1. Lig ekiplerinden Rizespor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiralandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bonservisiyle almak istediği fakat yüksek fiyat nedeniyle vazgeçtiği 27 yaşındaki kaleci, Ankaragücü'ne transfer oldu.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, “Gökhan Akkan’ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü’ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan’a yeni deneyiminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

2 milyon euro istenmişti

Transfer dönemi içerisinde hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor, Gökhan Akkan'ı transfer etmek istemişti. Fakat Rizespor yönetiminin 2 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SPOR Rizespor'dan Gökhan Akkan açıklaması