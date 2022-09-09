Spor Rizespor Gökhan Akkanı MKE Ankaragücüne kiraladı
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Rizespor Gökhan Akkan’ı MKE Ankaragücü’ne kiraladı

1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan’ı, MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiraladı. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Gökhan Akkan'ın yeni takımı MKE Ankaragücü oldu.

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Haber Merkezi İHA
Gökhan Akkan hangi takıma transfer oldu?
Gökhan Akkan'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

1. Lig ekiplerinden Rizespor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiralandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bonservisiyle almak istediği fakat yüksek fiyat nedeniyle vazgeçtiği 27 yaşındaki kaleci, Ankaragücü'ne transfer oldu.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, “Gökhan Akkan’ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü’ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan’a yeni deneyiminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

  • 2 milyon euro istenmişti
  • Transfer dönemi içerisinde hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor, Gökhan Akkan'ı transfer etmek istemişti. Fakat Rizespor yönetiminin 2 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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