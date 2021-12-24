Gökhan Sazdağı Sadık Çiftpınar'ı yalanladı: "Penaltı demedim"

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar’ın, "Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra 'Haklısın ayağına basmış, penaltı' diyor" açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcudan cevap geldi.

Gökhan Sazdağı sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyasporlu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

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