Spor Gökhan Sazdağı Sadık Çiftpınarı yalanladı "Penaltı demedim"
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Gökhan Sazdağı Sadık Çiftpınar'ı yalanladı: "Penaltı demedim"

Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı, Yeni Malatyaspor’un penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak 'penaltı' söyleminde bulunmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Gökhan Sazdağı Sadık Çiftpınarı yalanladı: Penaltı demedim
Gökhan Sazdağı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar’ın, "Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra 'Haklısın ayağına basmış, penaltı' diyor" açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcudan cevap geldi.

Gökhan Sazdağı sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyasporlu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.


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