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Gol makinesi Benzema

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu, bu sezon eflatun beyazlıların toplamda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu.

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Haber Merkezi AA
Gol makinesi Benzema
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda Mallorca'yı 3-0 yenen Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada konuk ekip Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 55) ve Karim Benzema'dan (Dk. 77-penaltıdan ve Dk. 82) geldi.

Real Madrid'de Rodrygo Goes, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

Puanını 66'ya çıkaran lider Real Madrid ile en yakın rakibi Sevilla arasındaki puan farkı 10 oldu.

Real Madrid, 29. haftada 20 Mart Pazar günü sahasında ezeli rakibi Barcelona'ya (1 maç eksikle, 51 puanda) karşı oynayacak.

Benzema kariyerinin doruğunda

Diğer yandan La Liga'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Real Madrid'in 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Karim Benzema kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i eledikleri 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak takımının kilit futbolcusu olan Benzema, Mallorca karşısında da 2 gol, 1 asist ile oynadı.

Benzema, bu sezon Real Madrid'in tüm turnuvalarda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu. Fransız futbolcu 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta, 32 gol) şimdiden yakaladı.

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Karim Benzema (@karimbenzema)'in paylaştığı bir gönderi

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