Gomez için kritik 7 maç

Bordo-mavili takıma sezon başında transfer edilen Uruguaylı oyuncu, şu ana kadar çıktığı 33 resmi maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı. Beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki oyuncunun, sezonun geriye kalan 7 maçında teknik heyet tarafından mercek altına alınacağı ifade edildi. Gomez, bu maçlarda performansında bir artış gösterir ve gelecek sezon için umut verirse yola devam edilecek. Aksi takdirde sezon sonunda gönderilecek.