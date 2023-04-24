Gomez için kritik 7 maç

Bjelica, Maxi Gomez için karar verecek.
Trabzonspor'da takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında golcü oyuncu Maxi Gomez geliyor.
Bordo-mavili takıma sezon başında transfer edilen Uruguaylı oyuncu, şu ana kadar çıktığı 33 resmi maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı. Beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki oyuncunun, sezonun geriye kalan 7 maçında teknik heyet tarafından mercek altına alınacağı ifade edildi. Gomez, bu maçlarda performansında bir artış gösterir ve gelecek sezon için umut verirse yola devam edilecek. Aksi takdirde sezon sonunda gönderilecek.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın sezon sonuna kadar takımdaki bütün oyuncuları mercek altına alacağı ve yönetime gidecek-kalacak isimler konusunda detaylı bir rapor sunacağı kaydedildi.