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Spor

Gomez için kritik 7 maç

Bordo-mavili takımın yeni teknik heyeti, beklentilerin uzağında kalan Maxi Gomez'i sezonun geriye kalan kısmında mercek altına alacak.

09:45 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bjelica, Maxi Gomez için karar verecek.

Bjelica, Maxi Gomez için karar verecek.

Trabzonspor'da takımdaki geleceği merak edilen isimlerin başında golcü oyuncu Maxi Gomez geliyor.


Bordo-mavili takıma sezon başında transfer edilen Uruguaylı oyuncu, şu ana kadar çıktığı 33 resmi maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı. Beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki oyuncunun, sezonun geriye kalan 7 maçında teknik heyet tarafından mercek altına alınacağı ifade edildi. Gomez, bu maçlarda performansında bir artış gösterir ve gelecek sezon için umut verirse yola devam edilecek. Aksi takdirde sezon sonunda gönderilecek.


Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın sezon sonuna kadar takımdaki bütün oyuncuları mercek altına alacağı ve yönetime gidecek-kalacak isimler konusunda detaylı bir rapor sunacağı kaydedildi.





#Trabzonspor
#Maxi Gomez
#Nenad Bjelica
1 saat önce
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