Gomis Galatasaray'da devam etmek istiyor

Gomis'in, güncel piyasa değeri 900 bin euro.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularıyla ilgileniyor. Sözleşme yenileme görüşmeleri için bazı isimlerle masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Fransız golcü, emekli olmayı düşünmüyor. Gomis, kalmayı istese de Galatasaray yönetiminin yeni teklif yapmaması üzerine yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Galatasaray formasıyla bu sezon 27 karşılaşmada süre alan Fransız oyuncu, 10 gol ve 3 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 900 bin euro olan Gomis, 2 Şubat 2022 tarihinde bedelsiz olarak transfer edilmişti.