Gomis Galatasaray'da devam etmek istiyor

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, alınacak ve satılacak oyuncular için tura çıktı. Boey için kapıyı 25 milyon eurodan açan Timur, Mert Müldür'ü de 5 milyon euroya bitirip 20 milyon euro kara geçmeyi planlıyor.