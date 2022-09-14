Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sezona formda bir giriş yaptı. Süper Lig’in ilk haftalarına yedek kulübesinde giriş yapmasına rağmen oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla formayı kapan Fransız golcü, 6 maçta 4 gollük katkı sağladı.

Gomis Galatasaray'ı sırtladı

Sarı-kırmızılı takım, Gomis’in gol atmayı başardığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçına son dakika giren 37 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyeti getiren golü attı. Ümraniye maçında ise son 12 dakika oyuna dahil olan Fransız golcü, yine üç puanı kazandıran skoru kaydetti. Gomis, sarı-kırmızılı takımın geriye düştüğü Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında ise skora eşitlik getiren golleri atarak galibiyetlerde büyük rol oynadı. Galatasaray, Gomis’in suskun kaldığı Giresunspor maçında mağlubiyet, Trabzonspor karşılaşmasında ise beraberlik aldı.

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Gözü yine krallıkta

2017-2018 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Gomis, o sezon 33 maçta attığı 29 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. O dönem sarı-kırmızılılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, tekrar gol kralı olmak ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Seferovic’i yedek kulübesine gönderen Fransız golcü, ilerleyen haftalarda Icardi ile forma savaşı verecek.

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