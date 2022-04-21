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Gözler Burak Elmas'ta

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Galatasaray’ın mali genel kurulu ile 30 Nisan’da yapılacak seçime tedbir kararı getirmesi sonrası yapılan itirazların sonucu yarın belli olacak. Tedbir devam ederse, başkan Burak Elmas’ın tavrının ne olacağı merak ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler Burak Elmasta
Burak Elmas idari yönden ibra edilmemişti.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Galatasaray’ın son olağan mali genel kurulu ile 30 Nisan’da yapılması planlanan seçim kararına tedbir getirmesi sarı-kırmızılı camiada belirsizliğe neden olurken, gözler başkan Burak Elmas’a çevrildi. Gelinen son noktada 30 Nisan’daki seçim, hukuki olarak yapılamıyor.

Mahkeme tarafından alınan kararın ardından başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu ve son genel kurulun divan başkanı Metin Sinan Aslan ile üyeler karara itirazda bulundu. Yarın görülecek duruşma sonrasında Galatasaray’da seçimin durumu belli olacak.

Tedbir kararı kaldırılmazsa sarı-kırmızılı kulüp seçime gidemeyecek. Bu durumda Başkan Burak Elmas’ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Mahkeme itirazı kabul ederse, seçim takvimi aynı şekilde geçerli olacak. Aksi halde sarı-kırmızılı camiada yeni bir süreç başlayacak.

Bu şartlarda seçime gidilebilmesi için Başkan Burak Elmas ve yönetiminin istifa etmesi gerekiyor. İstifa kararı alınırsa, tüzük gereği 21 gün içinde seçime gidilebilecek.

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu’nun, yönetim istifa etmezse imza toplayarak seçime gitmeyi planladığı öğrenildi. Diğer aday Metin Öztürk’ün ise Burak Elmas’ın istifasını beklediği ifade edildi. Bu süreçte başka isimler de aday olabilecek.

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