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Göztepe Atakan Çankaya ile anlaştı

Transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Göztepe, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmamaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı
Transfermarkt verilerine göre Atakan Çankaya'nın güncel bonservis değeri 1.4 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya ile anlaşma sağladı. Transfer döneminde Baku, Tijanic, Arslanagic, Şefik, Kahraman ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göz-Göz, 23 yaşındaki Atakan'ın da transferini bitirdi.

Sarı-kırmızılıların küme düşen Ankaragücü ile yol ayrımına gelen oyuncuyla görüşmelerde sona geldiği ve bu hafta için transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

  • Altay altyapısından yetişen Atakan, 2018-2019'da Osmanlıspor'a transfer oldu. Ardından Ankaragücü'ne geçen genç futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli ekiple 24 Süper Lig maçına çıkıp 1691 dakika oynadı ve 1 gol attı.

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