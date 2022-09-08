Göztepe Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe’ye kiralandığını açıkladı.
2 oyuncu kiralandı
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır. Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
- Göztepe de açıkladı
- Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.