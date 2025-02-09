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Göztepe Bodrum FK'ya hazır

Göztepe Bodrum FK'ya hazır

17:309/02/2025, Pazar
AA
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Japon futbolcu Kuryu Matsuki de çalışmalarda yer aldı.
Japon futbolcu Kuryu Matsuki de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe'nin Bodrum FK maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesislerindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktik çalıştı.


Takımın bugün Bodrum'a giderek kampa gireceği belirtildi.


Göztepe, yarın saat 20.00'de Bodrum FK'ya konuk olacak.






#Süper Lig
#Göztepe
#Bodrum FK

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