Göztepe Bodrum FK'ya hazır

Japon futbolcu Kuryu Matsuki de çalışmalarda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe'nin Bodrum FK maçı hazırlıkları sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesislerindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Takımın bugün Bodrum'a giderek kampa gireceği belirtildi.
Göztepe, yarın saat 20.00'de Bodrum FK'ya konuk olacak.
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