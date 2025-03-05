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Göztepe Dennis'i parlattı

Göztepe Dennis'i parlattı

11:325/03/2025, Çarşamba
DHA
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Anthony Junior Dennis'in güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.
Anthony Junior Dennis'in güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin altyapısına dahil edip geçen sezon teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde vitrine çıkardığı 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Junior Dennis, bir yılda ülkesinin milli takımına seçildi.

Sport Republic'in Afrika çapındaki scout ağı avantajına sahip olan Göz-Göz'ün Ocak 2023'te yetiştirmek için U19 takımına transfer ettiği Dennis, geçen sezon Stanimir Stoilov göreve geldikten sonra ilk kez profesyonel kadroda yer almaya başladı.


Stoilov yönetiminde kariyerinin ilk profesyonel maçına 27 Ocak 2024'teki Çorum FK deplasmanında Doğan'ın sakatlanmasıyla sonradan oyuna dahil olarak çıkan Dennis, sarı-kırmızılı formayı bir daha çıkarmadı. O maçtan sonra ilk 11'in bankosu olan genç futbolcu, geçen sezon 15 lig maçında oynayıp Göz-Göz'ün 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmesine büyük katkı yaptı.


Sezon başında sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılan genç futbolcu, bu sezon Süper Lig'de de ilk 11'de 20 maçta görev yaptı. Performansıyla birçok kulübün radarına giren Dennis, henüz 20 yaşında Afrika'nın en önemli milli takımlarından Nijerya'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri aday kadrosuna davet edildi. Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Zimbabwe ve Ruanda ile oynayacağı maçlar için aday kadroda yer alan Dennis, kariyerinde ilk kez milli olmanın heyecanını yaşayacak.





#Göztepe
#Anthony Junior Dennis
#Nijerya Milli Takımı

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