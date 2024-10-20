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Göztepe deplasmanda kayıp

Göztepe deplasmanda kayıp

10:3120/10/2024, Pazar
IHA
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Göztepe
Göztepe

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 4 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, 2 beraberlik ile 2 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde Eyüpspor’la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kaybetti. Böylece deplasmandaki kötü gidişatını sürdüren İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı 4 dış saha maçında da 3 puan almayı başaramadı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Deplasmanda oynadığınız maçlarda fırsatları değerlendiremezseniz, puan almak zorlaşır. Galibiyetleri, daha önce aldığımız galibiyetler gibi hak etmemiz gerekiyor” dedi.


Dış sahada 4 maçta 2 beraberlik 2 mağlubiyet

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte taraftarının önünde 3 galibiyet 1 berberlik alarak kusursuza yakın bir performansa imza atan Göztepe, dış sahada ise bu performansı sergilemekte zorlanıyor. Şu ana kadar deplasmanda 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 beraberlik 2 mağlubiyet alırken henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı. Bu süreçte oynadığı dış saha maçlarında Antalyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Samsunspor ve Eyüpspor’a ise kaybetti. Durum böyle olunca Göztepe, ilk 9 hafta itibarıyla deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.


Göztepe, 6 maç sonra gol atamadı

Trendyol Süper Lig’de şu ana kadar özellikle hücumda etkili bir performansa imza atan Göztepe, kaydettiği 14 golle ligin en fazla gol atan takımları arasında yer alıyor. Sadece ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında skor üretemeyen sarı-kırmızılılar, daha sonraki süreçte Eyüpspor maçına kadar oynadığı 6 maçta 14 gol attı ve maç başına 2,3 gol ortalamasını tutturdu. Dün oynanan Eyüpspor maçında da fileleri havalandıramayan İzmir ekibi, 6 maç aradan sonra skor üretmeyi başaramadı.



#Göztepe
#Süper Lig
#Eyüpspor

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