Göztepe evinde çıkış peşinde

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta sahalar Miroshi ve Solet, stoper Bokele ile sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek alan Göztepe o günden sonra oynadığı 11 lig maçının 5'ini kaybedip 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı.