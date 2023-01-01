Göztepe evinde kazanamıyor

Bu sezon geride kalan 5 haftada 3 maçını taraftarının önünde oynayan sarı-kırmızılılar, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada Sakaryaspor’a evinde 1-0 kaybeden İzmir ekibi, üçüncü haftada da Çorum FK’ya 2-1 yenilmişti. Göz-Göz, iç sahadaki tek puanını 5. haftada Bandırmaspor’a karşı 1-1’llik skorla aldı.

Öte yandan son oynanan Bandırmaspor müsabakasından sonra Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, sarı-kırmızılı taraftarların her zaman olduğu gibi yine takımın arkasında durup sonuna kadar desteklerini gösterdikleri için teşekkür etti.