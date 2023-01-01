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Spor

Göztepe evinde kazanamıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak, henüz taraftarının önünde galibiyetle tanışamadı.

10:28 . 18/09/2023 Pazartesi
IHA
Radomir Kokovic yönetimindeki Göztepe, ligde 11. sırada yer alıyor.

Radomir Kokovic yönetimindeki Göztepe, ligde 11. sırada yer alıyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, iç sahada gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.


Bu sezon geride kalan 5 haftada 3 maçını taraftarının önünde oynayan sarı-kırmızılılar, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada Sakaryaspor’a evinde 1-0 kaybeden İzmir ekibi, üçüncü haftada da Çorum FK’ya 2-1 yenilmişti. Göz-Göz, iç sahadaki tek puanını 5. haftada Bandırmaspor’a karşı 1-1’llik skorla aldı.


Öte yandan son oynanan Bandırmaspor müsabakasından sonra Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, sarı-kırmızılı taraftarların her zaman olduğu gibi yine takımın arkasında durup sonuna kadar desteklerini gösterdikleri için teşekkür etti.





#1. Lig
#Göztepe
#Radomir Kokovic
42 dakika önce
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