Göztepe rakibini gole boğdu

Göztepeli futbolcuların gol sevinci
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya kampında oynadığı son hazırlık maçında AC Virtus Bolzano'yu 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan maçta İtalya Serie D temsilcisi rakibi karşısına Lis, Uğur Kaan, Erkam, Lukas Erhan, Ümit Akdağ, Yunus Emre, Anthony Dennis, Furkan Malak, Diallo, Junior Loue, Kvasina ilk 11'iyle çıktı.
Göztepe'nin gollerini 54. dakikada Loue, 60. dakikada Furkan, 63. dakikada Mame Diouf, 68. dakikada penaltıdan Palmer, 72. dakikada Ngalina, 80. dakikada Tijanic ve 89. dakikada Taha attı.
İtalya kampını tamamlayan Göztepe, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında FC Legnago Salus'u 1-0 yenmiş, U.S. Cremonese ile 1-1 berabere kalmıştı.