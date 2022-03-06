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Göztepe taraftarını kahretti

Süper Lig'de kurtuluş yolunda önemli rakiplerinden Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilen Göztepe, adeta ateşe düştü. Sezonun en önemli maçlarından birini kaybeden düşme hattındaki sarı-kırmızılılar, kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalarak bitime 10 maç kala camiasını endişelendirdi.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe taraftarını kahretti
Sarı-kırmızılı futbolcular Kasımpaşa maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Göztepe, kümede kalma yolunda tüm rakiplerine art arda yenildi. Önce İzmir derbisinde Altay'a Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 kaybeden Göztepe, GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğdi. Son olarak da Kasımpaşa maçından puansız ayrılan Göztepe, çok büyük avantaj kaybetti.

Göztepeli futbolseverler ise bir kez daha isyan bayrağını açtı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Nestor El Maestro'ya çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden Sırp teknik adamı hedef alan Göztepeliler, Maestro'nun istifa etmesini ya da gönderilmesini istedi.

Süper Lig'de 5'inci sezonunu geçiren İzmir ekibi ilk defa 5 maç üst üste yenilgi yaşayarak taraftarını kahretti. Daha önceki dönemlerde art arda 4 mağlubiyet alan Göztepe, çok kötü bir seriye imza attı.

"Savaşmaya devam edeceğiz"

Nestor El Maestro ise oluşan bu tablonun ardından savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Açıklaması ve anlaması zor olan goller yediklerini anlatan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak adına her şeyi yaptık, her top için mücadele ettik. Futbolcularımı eleştirecek bir durumum yok. Fakat sonuç alamadık. Önümüzde toplam 30 puanlık maçlar var. Geçmişi geride bırakacağız ve gelecek maçlar için savaşacağız" dedi.

Maestro, istifayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise, "Geldiğim ülkelerde bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, savaşın sonuna kadar devam ederler. Tabii kulübün tasarrufu olursa bilemem" diye yanıt verdi.

  • Göztepe haftaya deplasmanda lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi
SPOR
Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi

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