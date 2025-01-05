Göztepe TFF'ye gidiyor

Göztepe'de Kulüp Başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yarın saat 10.00'da Riva'da olacağı öğrenildi.

Ankersen ve Sepil'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yetkililerle bir araya gelip, başta hakem kararları üzerine görüşeceği bildirildi.