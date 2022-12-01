Spor Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu
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Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İzmir derbisinde yaşananlardan dolayı Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
Göztepe ve Altaya ne ceza verildi?
Sahaya giren bir kişi korner direğiyle Altay kalecisine saldırmıştı.

PFDK, 27 Kasım tarihinde oynanan ve yaşanan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

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