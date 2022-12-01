Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu

PFDK, 27 Kasım tarihinde oynanan ve yaşanan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili aldığı kararları açıkladı.
Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.
PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.
Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.