Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu

PFDK, 27 Kasım tarihinde oynanan ve yaşanan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

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