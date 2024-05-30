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Spor

Göztepe'de 5 ayrılık birden

Süper Lig'e 2 yıl sonra geri dönen İzmir temsilcisi Göztepe, sözleşmeleri biten 5 oyuncu için veda mesajı yayınladı.

15:42 - 30/05/2024 Perşembe
DHA
Göztepe, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.
Göztepe, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir temsilcisinde 5 isimle yollar ayrıldı.


Sarı-kırmızılı kulüp, Fıratcan, Messaoudi, Celil, Ensar ve Ümit'e hizmetleri için teşekkür etti. Göztepe'nin açıklamasında, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

#Göztepe
#Fıratcan Üzüm
#Messaoudi
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