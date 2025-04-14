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Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

21:2814/04/2025, Monday
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyunlar üzerinde durdu.


Sarı-kırmızılılar, 19 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.






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