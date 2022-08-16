Göztepe'de buzlar eridi

Geçen sezon Süper Lig'de 15 maç üst üste kazanamayıp 5 yıllık maceradan sonra küme düşen sarı-kırmızılılar futbolseverlerin büyük tepkisini alırken, Sakarya deplasmanında kazanılan 3 puan gerilimi azalttı.
Sakarya Yeni Atatürk Stadı'na takımlarını desteklemeye gelen binlerce Göztepeli, maç bitiminde futbolcularla adeta kenetlendi.
Yeni yapılanmanın ardından sahaya çıkan Göztepe, oynadığı futbolla da taraftarını gelecek adına umutlandırdı.
Sakarya'dan mutlu ayrılan Göztepe, pazar akşamı Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kilitlendi.
Bu sezon ilk defa evinde sahne alacak Göz-Göz'de taraftarların stadı doldurması beklenirken, camia zirve hedefini yüksek sesle söylemeye başladı.