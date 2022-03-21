Göztepe'de devir belirsizliği

Önceki yıllarda olduğu gibi kulübün satılacağı iddialaları yeniden gündeme gelirken, özellikle sosyal medyada sarı-kırmızılıların yerli bir firmaya devredileceğine yönelik birçok iddia yayınlandı. Taraftarlar platformlarında Göztepe'nin yeni sezonda el değiştireceği ve en kısa sürede devir işlemlerinin gerçekleşeceği ifadelerine yer verildi.

Abramovich iddiası

En büyük iddia ise İngiltere basınından geldi. Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi. İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramovich'le ilgili olarak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramovich'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Haberde Abramovich'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili öneriler sıralandı.

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Serpil'den açıklama bekleniyor

Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırdı. Göztepe kulübün devriyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, başkan Mehmet Sepil'in haberlerle ilgili sessizliğini bozması bekleniyor. Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı. Kulüpte 2014 yılından beri başkanlık yapan Sepil döneminde 2'nci Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuşmuştu



