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Göztepe'de Emersonn hayal kırıklığına neden oldu

Göztepe'de Emersonn hayal kırıklığına neden oldu

13:3321/03/2025, Cuma
DHA
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20 yaşındaki santrfor İzmir ekibine büyük umutlarla transfer edilmişti.
20 yaşındaki santrfor İzmir ekibine büyük umutlarla transfer edilmişti.

Süper Lig'de milli araya 7 maçlık galibiyet hasretiyle giren Göztepe'nin devre arası transferi golcü Emersonn şu ana kadar varlık gösteremedi.

Brezilya'nın Athletic Paranaense takımından alınan ve 5 buçuk yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki santrfor geldiği gibi sakatlık kabusu yaşadı. Yaklaşık 1 buçuk ay sahalardan uzak kalan Emersonn sadece 4 lig maçına çıkabildi.


Hiçbir müsabakaya ilk 11'de başlayamayan Emersonn şu ana kadar varlığını hissettiremedi. Çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan ve sözleşmesi feshedilen Datro Fofana'nın yerine alınan Emersonn Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev yaptı.


Romulo ve Juan'ın yedeği konumunda olan genç Brezilyalı'nın ilerleyen haftalarda takıma nasıl katkı vereceği merak konusu oldu.



#Göztepe
#Emersonn
#Süper Lig

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