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Göztepe'de görüşmeler hızlandı

Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Göztepe, devir işlemlerine ağırlık verdi. Hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran eski Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulunun kulübe talip olan 4 şirketle temaslarını sıklaştırdığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede görüşmeler hızlandı
Göztepe

İstanbul'a giden kurmayların 1 hafta içinde devir işlerini resmileştirmeyi planladığı, şu an 2 şirketin ön planda olduğu kaydedildi. Cuma günü İzmir'e gelecek yöneticilerin önümüzdeki haftaya kadar kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Mehmet Sepil'in erken başlayacak sezon öncesi futbolu bir an önce devretmek için yoğun çaba sarf ettiği de bildirildi. Taraftarlar ise sosyal medyada çağrıda bulunarak belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını istedi. Sarı-kırmızılı futbolseverler yeni yapılanmanın erken bir şekilde gerçekleşmesi fikri üzerinde buluştu.

Mehmet Sepil'in ise sezon biter bitmez futbolculara ödeme yaptığı ve yabancı oyuncuların transfer taksitlerini de yatırmaya başladığı gelen haberler arasında.

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