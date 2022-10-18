Göztepe'de karanlık tablo

TFF 1.Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahreden Göztepe geçen sezondan bu yana hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de mücadele ettiği dönemden bugüne kadar oynadığı son 23 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Geçen sene Süper Lig'e veda ederken 15 maç kazanamayıp bu süreçte yalnız 1 beraberlik alabilen Göz-Göz, 1'inci Lig'de de geride kalan 9 maçta beklentilerin çok uzağına düştü. Göztepe, son 23 karşılaşmada sadece Sakaryaspor ve Altınordu'yu yenebildi.

Süper Lig'de Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a yenilen Göztepe, sadece Gaziantep FK ile berabere kalabildi.

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Eski başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Rebuplic şirketine satmasıyla yeni bir sayfa açan Göztepe, bu sezon 1'inci Lig'de Bandırmaspor, Boluspor, Pendikspor ve Tuzlaspor maçlarından puan alamadı. Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan İzmir ekibi bu uzun periyotta sevenlerine sadece 2 galibiyet hediye edebildi.

Tuzlaspor maçının ardından konuşan Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise, "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkayımoğlu, "Çalışmalarımız bu yöndeydi. İyi hazırlandık on beş gün boyunca gayet tempolu idmanlar yaptık. Sahaya yansıtır diye düşündük arkadaşlarımız ama ne yazık bugün istediğimiz şeyi yapamadık. Takım içinde baktığın zaman performansı düşük oyuncular olunca burası 1. Lig gerçekten kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Maça giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Ama bir Yasin yetmiyor. İşin ucundan tutacak oyunculara çok ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz şeyler olmadı. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak" ifadelerini kullandı.

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