Spor Göztepede karanlık tablo
FUTBOL FUTBOL

Göztepe'de karanlık tablo

TFF 1. Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Göztepe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılılar, son 23 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Göztepede işler yolunda gitmiyor!
Göztepe'de işler yolunda gitmiyor.

TFF 1.Lig'de evinde Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek taraftarını kahreden Göztepe geçen sezondan bu yana hayal kırıklığı yaşatmayı sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de mücadele ettiği dönemden bugüne kadar oynadığı son 23 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Geçen sene Süper Lig'e veda ederken 15 maç kazanamayıp bu süreçte yalnız 1 beraberlik alabilen Göz-Göz, 1'inci Lig'de de geride kalan 9 maçta beklentilerin çok uzağına düştü. Göztepe, son 23 karşılaşmada sadece Sakaryaspor ve Altınordu'yu yenebildi.

Süper Lig'de Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a yenilen Göztepe, sadece Gaziantep FK ile berabere kalabildi.

Eski başkan Mehmet Sepil'in kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Rebuplic şirketine satmasıyla yeni bir sayfa açan Göztepe, bu sezon 1'inci Lig'de Bandırmaspor, Boluspor, Pendikspor ve Tuzlaspor maçlarından puan alamadı. Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan İzmir ekibi bu uzun periyotta sevenlerine sadece 2 galibiyet hediye edebildi.

Tuzlaspor maçının ardından konuşan Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise, "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkayımoğlu, "Çalışmalarımız bu yöndeydi. İyi hazırlandık on beş gün boyunca gayet tempolu idmanlar yaptık. Sahaya yansıtır diye düşündük arkadaşlarımız ama ne yazık bugün istediğimiz şeyi yapamadık. Takım içinde baktığın zaman performansı düşük oyuncular olunca burası 1. Lig gerçekten kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Maça giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Ama bir Yasin yetmiyor. İşin ucundan tutacak oyunculara çok ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz şeyler olmadı. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı
SPOR
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı

Yıldız futbolcu yedek kulübesinde sigara içti
SPOR
Yıldız futbolcu yedek kulübesinde sigara içti

Derbiden tek isim

Derbiden
tek isim

​Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu.
Üç milyon bilet satıldı

Üç milyon
bilet satıldı

​Dünya Kupası'na en çok talep gösteren ülkeler belli oldu.
Beklenenin altında kaldı

Beklenenin altında kaldı

​Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki ikinci dönemine iyi başlayamadı
Yedek kulübesinde <br>sigara içti

Yedek kulübesinde
sigara içti

​Yıldız futbolcunun görüntüsü büyük tepki çekti.
'Real Madrid gibi oynuyor'

'Real Madrid gibi oynuyor'

​Eski milli oyuncu Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu
Ismael tartışılıyor

Ismael tartışılıyor

Yönetim 'arkasındayız' dese de adaylar var.
Kendini buluyor

Kendini buluyor

​Uğurcan Çakır eski günlerine dönüş sinyali verdi.
Yıldız çok <br>gol yok

Yıldız çok
gol yok

​Galatasaray gol yollarındaki problemi çözemiyor.
En iyisi

En iyisi

​Karim Benzema, Ballon d'Or 2022'nin sahibi oldu.
'Toparlanma<br>süreci olacak'

'Toparlanma
süreci olacak'

​Atila Szalai, Ankaragücü maçından sonra açıklamalarda bulundu.
'Dünyanın en<br>iyilerinden olurdu'

'Dünyanın en
iyilerinden olurdu'

​Jorge Jesus, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.
'Taraftarlarımızı mutlu edemedik'

'Taraftarlarımızı mutlu edemedik'

​Ömer Erdoğan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.
Fenerbahçe <br>başkentte farklı kazandı

Fenerbahçe
başkentte farklı kazandı

​Sarı lacivertliler deplasmanda 3-0 galip geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.