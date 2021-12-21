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Göztepe'de kadro operasyonu

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve küme düşme hattında yer alan Göztepe'de birçok futbolcu ile yollar ayrılacak.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede kadro operasyonu
Sarı-kırmızılılar ligde 18. sırada yer alıyor.

Son olarak Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilip düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de kadro içinde operasyon resmen başladı.

İlk olarak sezon başında bu yana yollarını ayırmayı planladığı Nijeryalı golcü Brown Ideye'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden sarı-kırmızıların ikinci yarının başına kadar birçok isimle vedalaşacağı kaydedildi.

Göztepe'nin Ideye'nin yanı sıra süre alamayan kaleci Megyeri ve stoper Mihojevic'le de yollarını ayıracağı bildirildi. Göztepe'nin bazı yerli futbolcularla da masaya oturup vedalaşmayı planladığı iddia edildi.

Dört transfer yapılması planlanıyor

Yönetimin ise devre arasında en az 4 takviye yapacağı vurgulandı. Taraftarın transfer politikasını sert bir şekilde eleştirdiği kurmayların kesin olarak bir sol bek, orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapacağı belirtildi.

Sol bek alınması halinde ise Berkan ya da Burekovic'in teknik direktör Nestor El Maestro'nun raporu doğrultusunda takımdan gönderileceği ileri sürüldü.

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