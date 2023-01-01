|
Spor
Göztepe'den Alexandru Epureanu atağı
1. Lig ekiplerinden Göztepe, Alexandru Epureanu'nun peşine düştü. İzmir ekibinin, 36 yaşındaki oyuncu ile kısa süre içerisinde anlaşama sağlamak istediği öğrenildi.
12:22 . 17/01/2023 Salı
DHA
Alexandru Epureanu

Alexandru Epureanu


1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Ara transfer döneminin geride kalan bölümünde sadece Colarado Springs takımından golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden ancak Sakaryaspor maçında Kongolu oyuncuya lisans çıkaramayan Göztepe, Alexandru Epureanu'nun peşine düştü.

 Belçikalı defans Dino Arslanagic'e gelen teklifleri değerlendiren İzmir ekibi, Başakşehir ile ipleri koparan Moldovalı Epureanu'ya kanca attığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamayı planladığı vurgulanırken, deneyimli stoperin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği bildirildi.


Epureanu için Ümraniyespor'un da devrede olduğu kaydedildi. Son 8.5 sezondur Başakşehir forması giyen Epureanu, bu sezonun ilk yarısında sadece 4 Süper Lig maçına çıkabildi. 



#Alexandru Epureanu
#Başakşehir
#Göztepe
1 saat önce
default-profile-img
Göztepe'den Alexandru Epureanu atağı
Areda Survey'den şaşırtan araştırma: Çalıştığınız kurumda güvende misiniz?
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.