Göztepe'den Alexandru Epureanu atağı





1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Ara transfer döneminin geride kalan bölümünde sadece Colarado Springs takımından golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden ancak Sakaryaspor maçında Kongolu oyuncuya lisans çıkaramayan Göztepe, Alexandru Epureanu'nun peşine düştü.

Belçikalı defans Dino Arslanagic'e gelen teklifleri değerlendiren İzmir ekibi, Başakşehir ile ipleri koparan Moldovalı Epureanu'ya kanca attığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamayı planladığı vurgulanırken, deneyimli stoperin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği bildirildi.





Epureanu için Ümraniyespor'un da devrede olduğu kaydedildi. Son 8.5 sezondur Başakşehir forması giyen Epureanu, bu sezonun ilk yarısında sadece 4 Süper Lig maçına çıkabildi.







