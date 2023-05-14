Göztepe'den Emir harekatı

Sezon başında kiralık gönderdiği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin Euro bonservisle Fenerbahçe'ye satan Göz-Göz'ün, aynı takımdan stoper Emir Ortakaya'yı bir sezon daha takımda tutmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e çıkılsa da 1'inci Lig'de devam edilse de yeni sezonda büyük olasılıkla Göztepe forması giyeceği kaydedildi.





6 yabancı belli

Sport Repiblic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasıyla başkanlık koltuğuna Danimarkalı Rasmus Ankersen'in Emir'i çok beğendiği, Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncuyu bir sezon daha takımda görmek istediği vurgulandı. Fenerbahçeli kurmaylarla ilişkileri iyi olan yönetimin Emir konusunda olumlu yanıt aldığı ve genç oyuncunun bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon da kiralık olarak Göztepe'de görev yapacağı bildirildi.





Ayrıca Ankersen başkanlığındaki yönetimin Süper Lig ve 1'inci Lig olmak üzere iki ayrı kategoride kadro planlamasına başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 1'inci Lig için şimdiden 8 yabancı futbolcunun belirlendiği ve bu sezon Süper Lig hedefi gerçekleşmemesi durumunda yeni dönem için kaliteli bir oyuncu ekibi oluşturacağı ifade edildi.











