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Spor

Göztepe'den taraftar rekoru

1. Lig’in 33. haftasında Göztepe’nin Eyüpspor’u konuk ettiği mücadeleyi tribünde 15 bin 840 taraftar izlerken, sarı-kırmızılılar adına bu sezonki seyirci rekoru da bu maçta kırılmış oldu.

12:36 . 18/04/2023 Salı
IHA
Göztepe taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı.

Göztepe taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı.

Ligde son haftalarda üst üste galibiyetlerle yükselişe geçen Göztepe, bu süreçte karşılaştığı Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatya (hükmen), Denizlispor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü, müsabakalarından 3 puan alan taraf olurken, Boluspor ve Pendikspor maçlarında ise 1 puanı hanesine yazdırdı.


Sarı-kırmızılı taraftarlarda bu başarıya duyarsız kalmayıp ve Eyüpspor maçında bu sezon kendileri adına seyirci rekorunu kırarak takımlarına destek verdi. Zorlu karşılaşmayı tribünde 15 bin 840 biletli taraftar takip ederek bu sezonun seyirci rekorunu kırdı.


Göztepe, play-off hattını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabakayı 1-0 kazanarak Gürsel Aksel Stadyumu’na gelen taraftarını mutlu etti. Böylece İzmir temsilcisi puanını 53’e çıkartarak haftayı 6. sırada tamamladı.


Sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Pazar günü İzmir derbisinde Altay’a konuk olacak.





#1. Lig
#Göztepe
#Eyüpspor
13 dakika önce
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