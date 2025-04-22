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Göztepe'nin filedeki ilk transferi belli oldu

Göztepe'nin filedeki ilk transferi belli oldu

11:1322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
DHA
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Fransız milli voleybolcu Amelie Rotar.
Fransız milli voleybolcu Amelie Rotar.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Papara Göztepe dış transferde ilk imzayı Fransız smaçör Amelie Rotar'a attırdı.

Göztepe transferde siftahı Rotar'la yaptı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen Amelie, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ve Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Amelie, yakın dönemde CEV Kupası 2025 yarı finalinde ve 2025 Romanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Amelie" ifadelerine yer verildi.






#Sultanlar Ligi
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