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Göztepe'nin yeni golcüsü Emersonn İzmir'e geldi

Göztepe'nin yeni golcüsü Emersonn İzmir'e geldi

11:0817/01/2025, Cuma
DHA
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Emersonn, Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında forma giyiyordu.
Emersonn, Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında forma giyiyordu.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin yeni golcüsü Emersonn Correia da Silva, İzmir'e geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin yeni golcüsü Emerson Correia da Silva, İzmir'e geldi. Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında top koşturan 20 yaşındaki forvetin sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Menajeri ile birlikte İzmir'e gelen genç golcünün bir aksilik yaşanmazsa pazar gününe kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve Antalyaspor maçının kadrosunda yer alacağı kaydedildi.


Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı olan takımın yıldızı Romulo Cardoso'dan faydalanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov'un Emersonn'un yetişmesi halinde yeni transferi ilerleyen dakikalarda görevlendirebileceği ifade edildi. Emersonn transferiyle hücum gücünü artıran

Göztepe'nin 2 takviye daha yapması bekleniyor. Özellikle yurt dışında birçok oyuncuyu izleyen sarı-kırmızılıların yine forvete ve orta alana yeni isimleri getirebileceği bildirildi.




#Göztepe
#Emersonn
#Transfer

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