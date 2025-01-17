Göztepe'nin yeni golcüsü Emersonn İzmir'e geldi

Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe'nin yeni golcüsü Emerson Correia da Silva, İzmir'e geldi. Brezilya'nın Athletico Paranaense takımında top koşturan 20 yaşındaki forvetin sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Menajeri ile birlikte İzmir'e gelen genç golcünün bir aksilik yaşanmazsa pazar gününe kadar resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve Antalyaspor maçının kadrosunda yer alacağı kaydedildi.