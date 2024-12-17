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Göztepe'ye Taha Altıkardeş'ten kötü haber

Göztepe'ye Taha Altıkardeş'ten kötü haber

17:2717/12/2024, Salı
AA
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Taha Altıkardeş, yaşadığı sakatlık nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Taha Altıkardeş, yaşadığı sakatlık nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Hatayspor maçında sakatlanan Taha Altıkardeş'in sağ göz çukuru kenarında kırık tespit edildi.

Göztepe Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgilendirme yaptı.


İzmir ekibinden yapılan açıklamada, sağ göz çukuru kenarında kırık bulunan Taha Altıkardeş'in ödeminin azalmasının ardından ameliyat edilip edilmeyeceğinin kararlaştırılacağı belirtildi.


Sarı-kırmızılı ekipte sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edilen Juan’ın tedavisine başlandığı, David Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet’in tedavilerinin de sürdüğü bildirildi.







#Göztepe
#Taha Altıkardeş
#Hatayspor

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