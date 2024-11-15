Guardiola Türk yıldızı istiyor

Inter'de gösterdiği performans ile orta sahada takımın en önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da dev takımların gündeminden düşmüyor.





Daha önce Bayern Münih'in gündeminde yer alan milli yıldız bir takımın daha gündemine geldi. İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda görmek istiyor.





Inter, 30 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro isterken, Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milano ekibinde 12 maça çıktı 4 gol attı.









😱 YOK ARTIK! FÜZE GÖNDERDİ HAKAN ÇALHANOĞLU! 🚀🇹🇷 pic.twitter.com/RtYQsYOvtQ — S Sport (@ssporttr) November 10, 2024



















