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Guardiola Türk yıldızı istiyor

Guardiola Türk yıldızı istiyor

11:0715/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Pep Guardiola
Pep Guardiola

Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu yakın takibe aldı.

Inter'de gösterdiği performans ile orta sahada takımın en önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da dev takımların gündeminden düşmüyor.


Daha önce Bayern Münih'in gündeminde yer alan milli yıldız bir takımın daha gündemine geldi. İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda görmek istiyor.


Inter, 30 yaşındaki futbolcu için 45 milyon euro isterken, Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milano ekibinde 12 maça çıktı 4 gol attı.








#Manchester City
#Pep Guardiola
#Hakan Çalhanoğlu

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