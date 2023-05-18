Guilavogui Kartal'a doğru

Beşiktaş'ta erken başlayan transfer harekatına her geçen gün yeni bir isim eklenmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteklerini yerine getirmeye çalışırken, en önemli kriter olarak talip olunan oyuncunun bonservisinin olmaması geliyor. Maddi olarak çok da parlak bir süreçten geçmeyen ve borç sarmalı ile uğraşan siyah-beyazlı kulüp, yeni sezonda öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek.





Beşiktaş'ın transferI çalışmalarıyla ilgili Fransa'dan da yeni bir iddia geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp Wolfsburg forması giyen Gine asıllı Fransız orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui ile ilgileniyor. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tamamlamasının ardından sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağı belirtildi.













Talipleri fazla





Beşiktaş, bu transferde yalnız değil. Hem başka liglerden hem de Süper Lig'den Guilavogui için talipler bulunuyor. Orta sahada görev yapan Guilavogui'ye Türkiye'den Adana Demirspor'un da ilgisinin olduğu kaydedildi. Ayrıca Suudi Arabistan ve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındaki futbolcu için şimdiden temaslara başladığı ifade edildi.





Guilavogui'nin en büyük artısı ise bonservis bedelinin olması olarak öne çıkıyor.





Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen tecrübeli futbolcu, bu sezon Wolfsburg forması altında 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.







