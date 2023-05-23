'Güneş'siz günlerin pişmanlığı

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ilk defa 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi, aynı zamanda Adana temsilcisine bu sezon evinde ligdeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.





Siyah-beyazlılar, Hatayspor (hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (hükmen) ve Adana Demirspor karşılaşmalarında 3 puan elde ederek, son 6 müsabakadan 18 puan elde etti.





Süper Lig'in 36. haftasını BAY geçecek olan Güneş'in öğrencileri, 37. haftada deplasmanda Kasımpaşa, son haftada ise evinde Konyaspor ile karşılaşacak.





13 maçtır kaybetmiyor





Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinin yanı sıra Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi, en son 4 Şubat'ta oynanan maçta Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti. Siyah-beyazlı takım; bu süreçte 11 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarını kazandı. Kartal, bu performansıyla üst sıralara tırmanıp, geçtiğimiz haftaya kadar şampiyonluk ihtimalini sıcak tuttu.





Siyah-beyazlı camiada, bu yükselişin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geç getirildiği yönünde pişmanlık ve eleştiriler de yükselmeye başladı.





Bilindiği gibi siyah-beyazlılar sezona Fransız teknik adam Valerien Ismael ile girmiş, 12. haftada ise Şenol Güneş takımın başına getirilmişti.















