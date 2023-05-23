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Spor

'Güneş'siz günlerin pişmanlığı

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı ile bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Şenol Güneş ile birlikte yükselişe geçen ve 13 haftadır kaybetmeyen siyah-beyazlılarda, deneyimli çalıştırıcının takımın başına geç getirilmesinin pişmanlığı yaşanıyor.

09:29 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in gelişi, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın performansına olumlu katkı sağladı.

Şenol Güneş'in gelişi, Cenk Tosun ve Aboubakar'ın performansına olumlu katkı sağladı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ilk defa 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi, aynı zamanda Adana temsilcisine bu sezon evinde ligdeki ilk mağlubiyetini de tattırmış oldu.


Siyah-beyazlılar, Hatayspor (hükmen), Ümraniyespor, Galatasaray, Antalyaspor, Gaziantep FK (hükmen) ve Adana Demirspor karşılaşmalarında 3 puan elde ederek, son 6 müsabakadan 18 puan elde etti.


Süper Lig'in 36. haftasını BAY geçecek olan Güneş'in öğrencileri, 37. haftada deplasmanda Kasımpaşa, son haftada ise evinde Konyaspor ile karşılaşacak.


13 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinin yanı sıra Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in ekibi, en son 4 Şubat'ta oynanan maçta Sivasspor'a 1-0 kaybetmişti. Siyah-beyazlı takım; bu süreçte 11 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe, Başakşehir, Adana Demirspor ve Galatasaray maçlarını kazandı. Kartal, bu performansıyla üst sıralara tırmanıp, geçtiğimiz haftaya kadar şampiyonluk ihtimalini sıcak tuttu.


Siyah-beyazlı camiada, bu yükselişin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geç getirildiği yönünde pişmanlık ve eleştiriler de yükselmeye başladı.


Bilindiği gibi siyah-beyazlılar sezona Fransız teknik adam Valerien Ismael ile girmiş, 12. haftada ise Şenol Güneş takımın başına getirilmişti.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Valerien Ismael
#Süper Lig
26 dakika önce
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