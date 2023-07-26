Güneş'ten ciddiyet uyarısı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın Amavutluk'un Tirana ekibini konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.





Teknik direktör Şenol Güneş, havaların sıcaklıkları nedeniyle idmanları akşam saatlerine koyarken, Başkan Ahmet Nur Cebi de tesislerde vakit geçirerek takıma olan desteğini gösteriyor. Oyuncularla zaman zaman sohbet eden Cebi, takımın moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Güneş de taktik idmanların yanı sıra takımı maça motive etmeye çalışıyor.





Sezona iyi bir oyun ve skorla başlamalarının önemini anlatan başarılı çalıştırıcının, futbolcularına "Camianın beklentisi büyük. Bu sezon Konferans Ligi önemli hedeflerimizden bir tanesi" dediği öğrenildi.





Hafife almayın

Her karşılaşmanın kendi içerisinde çok önemli olduğunu ve hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını dile getiren Güneş'in, "Rakibi asla hafife almayın. Rövanş öncesi bize lazım olan skoru ilk maçta alalım. Sezonun ilk maçında seyircimize güzel bir futbol izletip galibiyet hediye edelim" dediği ifade edildi.





Öte yandan yardımcısı Burak Yılmaz'm bu tarz maçlardaki tecrübelerinden faydalanmak isteyen Güneş'in, genç çalıştırıcıya, oyuncuları motive etmek için ekstra görev verdiği öğrenildi. Burak Yılmaz'm da herkesle tek tek konuştuğu ve taktiklerin yanı sıra, bu maçların motivasyon şeklini anlattığı öğrenildi.







