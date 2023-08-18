Gustavo Sauer Rizespor'da

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Her iki kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Gustavo Sauer, Botafogo formasıyla çıktığı 38 maçta 7 gol atıp 4 de asist kaydetti.