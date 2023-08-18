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Spor

Gustavo Sauer Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Botafogo'dan hücum oyuncusu Gustavo Sauer'i kiralık olarak transfer etti.

12:12 . 18/08/2023 Cuma
AA
Gustavo Sauer'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Gustavo Sauer'in güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Her iki kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Gustavo Sauer, Botafogo formasıyla çıktığı 38 maçta 7 gol atıp 4 de asist kaydetti.







#Beşiktaş
#Samsunspor
#Başakşehir
#Umut Meraş
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