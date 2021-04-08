GZT Giresunspor'da hedef mutlak galibiyet

Giresunspor'da asbaşkan Tahsin Çoban, 44 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmek için çok kritik 6 maçlarının kaldığını söyledi.

Ligin ilk yarısının son 6 maçını da kazandıklarını anımsatan Çoban, "Bunu tekrar yapmamamız için geçerli bir neden yok. Her maçımızı kazanabilecek bir takıma sahibiz. Tabii maç maç düşünüp iyi konsantre olmak gerekiyor. Hedefimize ulaşmak için çok çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Çoban, Eskişehirspor maçının kolay görünen ama zor bir karşılaşma olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Rakip küme düştü ancak buna aldanmamak lazım. Böyle maçlar her zaman zorlu olmuştur. Rakibin durumuna bakmadan çok iyi konsantrasyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Eskişehirspor karşısında rehavete kapılmadan üç puan almak istiyoruz. Bu maçı kazanarak alttaki takımlarla da puan farkını korumayı hedefliyoruz. İnşallah taraftarlarımızın yüzünü güldürürüz."

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