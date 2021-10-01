Haaland bize karşı forma giyemeyecek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'te sakatlık şoku yaşanıyor.
Sörloth'un ardından takımın en önemli gol silahı Erling Haaland'ın da ay-yıldızlı ekibimize karşı forma giyemeyeceği bildirildi.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Haaland'ın Almanya'da tedavi edileceğini ve milli takım kampına katılmayacağını açıkladı.
- Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.