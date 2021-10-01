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Haaland bize karşı forma giyemeyecek

A Milli Takımımızın rakibi Norveç'te yıldız futbolcu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haaland bize karşı forma giyemeyecek
Milli takım formasıyla çıktığı 15 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın 8 Ekim'de sahasında karşılaşacağı Norveç'te sakatlık şoku yaşanıyor.

Sörloth'un ardından takımın en önemli gol silahı Erling Haaland'ın da ay-yıldızlı ekibimize karşı forma giyemeyeceği bildirildi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Haaland'ın Almanya'da tedavi edileceğini ve milli takım kampına katılmayacağını açıkladı.

  • Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak.

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